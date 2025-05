A Roma puoi fare colazione ‘dentro’ un’opera d’arte tra angeli e sibille

Scopri l'esperienza unica di fare colazione a Roma immersi in ambienti che sembrano opere d'arte, tra angeli e sibille. Questi locali esclusivi ti permettono di goderti un momento di relax tra cultura, storia e atmosfere mozzafiato nella città eterna. Dove trovare i migliori posti per una colazione speciale a Roma?

Avete mai pensato di fare colazione all’interno di una location che sembra un’opera d’arte? A Roma oggi è possibile grazie alla realizzazione di posti strepitosi dove potersi coccolare tra una visita culturale e storica in giro per la città eterna. Dove fare colazione a Roma in location speciali?. Fare colazione, pranzare e cenare all’interno di un’opera d’arte a Roma è possibile in compagnia di angeli e sibille. Si tratta di una location unica e suggestiva, molto instagrammabile. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> In Via della Pace a pochi km di distanza da Piazza Navona, vi è il Chiostro del Bramante che nel corso dell’anno ospita mostre, esperienze sensoriali e tante altre iniziative. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ranieri furioso dopo Atalanta Roma: «L’arbitro ha dato rigore ed era rigore, dispiace non ci sia linearità di giudizio. Non si può fare una volta sì e l’altra no». Poi abbandona l’intervista - Claudio Ranieri è furioso dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta. In un'intervista a DAZN, l'allenatore giallorosso ha espresso il suo disappunto per l'assegnazione del rigore, sottolineando la mancanza di linearità nelle decisioni arbitrali. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Roma Fare Colazione ‘dentro Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Trastevere il nuovo cocktail bar nascosto dentro una galleria d’arte. 🔗Ne parlano su altre fonti