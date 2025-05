A Roma nasce il Luna Village | musica dal vivo street food e serate sotto le stelle all’Eur

A Roma nasce il Luna Village, il nuovo punto di ritrovo estivo all'EUR dove musica dal vivo, street food e serate sotto le stelle si uniscono in un’atmosfera magica e rilassata. Dal 31 maggio, il Luneur Park si trasforma nell’animato villaggio notturno gratuito, perfetto per vivere l’estate romana tra divertimento, gusto e incontri sotto il cielo.

Roma si accende con una nuova esperienza estiva: da sabato 31 maggio prende il via il Luna Village, l'anima notturna del Luneur Park. Un vero e proprio villaggio serale a ingresso gratuito, pensato per chi vuole godersi l'estate in città tra buona musica, ottimo cibo e un'atmosfera rilassata e suggestiva. Immerso nel verde dell'Eur, a soli 5 km dal centro, il Luna Village apre le sue porte ogni sera dalle 19.00 fino a tarda sera. Un format fresco e coinvolgente dove ascoltare musica dal vivo, sorseggiare cocktail d'autore, gustare street food selezionato e vivere serate a tema con un mix perfetto di intrattenimento e convivialità.