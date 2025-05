A Roma Maratona Bullismo 2025 | dati su bullismo cyberbullismo e solitudine

A Roma, la maratona Bullismo 2025 ha coinvolto istituzioni, esperti e cittadini nella lotta contro il cyberbullismo e la solitudine tra i giovani. Un evento andato con successo, volto a sensibilizzare e offrire strumenti concreti per contrastare questi fenomeni e promuovere un ambiente piĂą sicuro e solidale per le nuove generazioni.

L’evento dedicato alla lotta contro il bullismo e il disagio giovanile si è svolto con successo a Roma. La giornata ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti, testimonial e numerosi cittadini, tutti uniti per contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, offrendo spunti per combattere le fragilitĂ dei giovani. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Roma Maratona Bullismo 2025: dati su bullismo, cyberbullismo e solitudine

Paola Frassinetti a Roma presenta il rapporto Osservatorio bullismo e guida scuole e famiglie - Paola Frassinetti a Roma presenta il Rapporto Osservatorio sul Bullismo, evidenziando l'importanza di guidare scuole e famiglie verso un percorso di prevenzione e sensibilizzazione. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: bullismo roma Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Insieme contro disagio giovanile. Oggi a Roma la 'Maratona' contro il bullismo; Insieme contro il disagio giovanile: il 28 maggio la “Maratona bullismo”; Insieme contro disagio giovanile, 'Maratona' contro il bullismo - Segui la diretta; Bullismo, Di Paola (FED. FISE): Sport equestri insegnano valori che rendono migliori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bullismo, il 55% dei ragazzi lo subisce: 1 su 3 è vittima di offese online. «Mettere un like o condividere un video è comunque una violenza» - Più di un ragazzo su due è stato vittima di bullismo. C’è chi subisce violenze fisiche e verbali anche ogni giorno: si tratta purtroppo di un fenomeno in ... 🔗Come scrive msn.com

Conclusa la 'Maratona' bullismo, nell'indagine giovani si raccontano 'ci sentiamo soli' - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Si è conclusa con successo la 'Maratona Bullismo – Insieme contro il bullismo e il disagio giovanile', la ... 🔗Riporta msn.com

Pratelli: "Bullismo fenomeno pervasivo, tema della vergogna oggi è centrale" - Così l'assessora all'Istruzione di Roma Capitale Claudia Pratelli, intervenuta alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, in cui viene presentato il primo rapp ... 🔗Si legge su adnkronos.com