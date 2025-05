A Roma il Senegal si racconta in una mostra fotografica a Roma venerdì 30 maggio

Scopri l'affascinante Senegal attraverso l'esposizione fotografica "La via di casa" di Sara Lamassa e Mario Bonito a Roma, dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni e nei paesaggi di Saint Louis, con il vernissage venerdì 30 maggio alle ore 18, ingresso libero.

LA VIA DI CASA Una mostra fotografica di Sara Lamassa e Mario Bonito In mostra dal 30 maggio al 2 giugno 2025 Vernissage venerdì 30 maggio h. 18 ingresso libero Alle dieci di mattina le piroghe affollano la spiaggia davanti al mercato del pesce di Saint Louis, nel nord del Senegal, al confine con la Mauritania. Il sole è già caldo, l’odore pungente. I pescatori portano a riva il bottino, sempre meno, i ricavi saranno appena sufficienti per sfamare la famiglia. In tanti sognano un futuro diverso. Prendere quella piroga per l’ultima volta, sognare la Spagna, l’Italia. Poi magari la Germania o la Francia, dove c’è sempre un parente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - A Roma, il Senegal si racconta in una mostra fotografica a Roma venerdì 30 maggio

