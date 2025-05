A Racalmuto due giorni dedicati alle tradizioni | ecco il Festival del tarallo

Scopri il fascino delle tradizioni a Racalmuto con il Festival del Tarallo, due giorni dedicati a questa deliziosa specialità dolciaria del territorio. L’1 e 2 giugno, immergiti nelle tradizioni locali e celebra insieme a noi il piccolo biscotto che ha conquistato anche grandi scrittori come Sciascia e Camilleri. Un evento imperdibile per gli appassionati di cultura e buon cibo siciliano!

L’1 e 2 giugno Racalmuto ospita il Festival del tarallo dedicato ad una delle specialità dolciarie che caratterizzano il territorio. Due giorni per esaltare e celebrare questo piccolo e delizioso biscotto tipico che tutti apprezzano e di cui anche Sciascia e Camilleri, solo per citare i più noti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - A Racalmuto due giorni dedicati alle tradizioni: ecco il Festival del tarallo

