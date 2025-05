A processo per aver somministrano vaccini anti-Covid agli anziani genitori | Il fatto non sussiste

Due infermiere dell'hub vaccinale di Monte Sant'Angelo sono state assolte con formula piena per il procedimento riguardante la somministrazione di dosi eccedenti di vaccino anti-Covid ai loro anziani genitori, il fatto non sussiste. La vicenda ha visto il dibattimento chiarire la legittimità delle pratiche sanitarie adottate.

Assolte con formula piena "perché il fatto non sussiste" due infermiere dell'hub vaccinale di Monte Sant'Angelo, a giudizio con l'accusa di aver somministrato dosi eccedenti di vaccini anti-Covid agli anziani genitori, a loro volta coinvolti nel medesimo procedimento con l'accusa iniziale di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A processo per aver somministrano vaccini anti-Covid agli anziani genitori: "Il fatto non sussiste"

“Sembravo davvero io, ci ho messo un attimo a capire che era tutto falso”: lo sfogo della la giornalista Rai vittima del deepfake sulle “pillole magiche anti-vaccini” - La recente vicenda del deepfake coinvolgente una giornalista Rai ha sollevato interrogativi inquietanti sulla disinformazione. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

A processo per aver somministrano vaccini anti-Covid agli anziani genitori: Il fatto non sussiste; Vaccino Covid 19: danni a cuore, vene e cervello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Falsi vaccini all'hub Paolinelli, al processo si patteggia - Si va verso il patteggiamento per buona parte dei 77 imputati nel processo per i finti vaccini per il Covid ... lo avevano ripreso mentre fingeva di somministrare le dosi, gettandole invece ... 🔗Riporta rainews.it

Vaccini, nel decreto in arrivo lo scudo penale per medici e infermieri che somministrano il siero - Nel nuovo decreto ci sarà anche lo scudo per i medici e per gli infermieri che somministrano i vaccini: al momento ... Il governo lo aveva annunciato nei giorni scorsi. "Si sta lavorando ... 🔗Secondo fanpage.it

Finti vaccini anticovid per il green pass, prime sentenze il 9 ottobre prossimo - Per quasi tutti gli imputati del processo sui falsi vaccini ... arrestato con l'accusa di aver finto, dietro pagamento, di somministrare il vaccino anti Covid a persone che volevano ottenere ... 🔗Riporta rainews.it

Ecco come funzionerà la vaccinazione nelle aziende