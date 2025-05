A Onda alta di Dargen D’Amico il Premio Amnesty 2025

Scopri come "Onda alta" di Dargen D’Amico ha trionfato al Premio Amnesty 2025, riconoscimento che celebra la musica impegnata e i diritti umani. Questo brano, vincitore della sezione Big, mette in luce l'importanza della musica come strumento di denuncia e sensibilizzazione sociale.

ROVIGO – È il brano “Onda alta” di Dargen D’Amico a vincere il 23° Premio Amnesty International Italia per la sezione Big. Il riconoscimento è promosso da Amnesty International Italia, insieme all’associazione Voci per la Libertà, per premiare il miglior brano sui diritti umani pubblicato nell’anno precedente da un artista o gruppo di spicco della musica italiana. Il premio si inserisce nel calendario delle attività di Amnesty International Italia, che quest’anno celebra 50 anni di impegno nella difesa dei diritti umani. “Onda alta” (scritto da Cheope D’Amico Roberts Marletta Fazio) affronta con delicatezza e intensità il dramma delle migrazioni via mare, dando voce a chi si trova costretto a lasciare la propria terra e affrontare viaggi pericolosi e disperati per raggiungere l’Europa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A “Onda alta” di Dargen D’Amico il Premio Amnesty 2025

Dargen D’Amico si aggiudica il Premio Amnesty International Italia 2025 con Onda alta - Dargen D’Amico conquista il Premio Amnesty International Italia 2025 nella categoria Big con il suo brano "Onda alta", riconoscendo il suo talento e il forte messaggio sociale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Onda Alta Dargen D Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dargen D'Amico vince Premio Amnesty International Italia Big - È il brano Onda alta di Dargen D'Amico a vincere il 23° Premio Amnesty International Italia nella sezione Big. (ANSA) ... 🔗Si legge su msn.com

A “Onda alta” di Dargen D’Amico il Premio Amnesty 2025 - ROVIGO - È il brano “Onda alta” di Dargen D’Amico a vincere il 23° Premio Amnesty International Italia per la sezione Big. Il riconoscimento è promosso da ... 🔗Lo riporta lopinionista.it

“Onda alta” di Dargen D’Amico vince il premio Amnesty International Italia - È Onda Alta di Dargen D’Amico a conquistare il 23° premio Amnesty International Italia per la categoria Big, riconoscimento assegnato al miglior brano sui diritti umani pubblicato nell’anno precedente ... 🔗Scrive billboard.it