A Napoli si gira “Beautiful” | il cast a pranzo da Gino Sorbillo sul lungomare di via Caracciolo

Il cast di "Beautiful" è sbarcato a Napoli per le riprese di nuove puntate, regalando ai fan un'anteprima speciale della serie nella suggestiva cornice del Lungomare di Via Caracciolo. Dopo le sessioni di lavoro, i protagonisti si sono deliziati con un pranzo da Sorbillo, dove si sono intrattenuti con i fans e hanno condiviso momenti di allegria.

Il cast di Beautiful in visita a Napoli e Capri - Il cast di "Beautiful" ha fatto tappa a Napoli e Capri per un evento imperdibile! Scopri le ultime novità della soap opera più amata al mondo e vivi l'emozione dell'incontro con i protagonisti. 🔗continua a leggere

