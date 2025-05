A Napoli la Medicina incontra cinema e cibo

A Napoli, l’arte, il cinema e la cucina si uniscono in un affascinante festival che celebra il rapporto tra medicina e creatività. Arriva alla quinta edizione "Sound, Light & Medicine: Food and Movie Edition", un evento imperdibile dedicato a scoprire come arte e scienza si intrecciano in un connubio unico, all’università della città.

Arte e medicina sono legate, da sempre, a doppio filo, in un ciclo virtuoso. Parte da questa premessa "Sound, Light & Medicine: Food and Movie Edition", kermesse ideata dal dottor Fabio Perricone. Giunta alla 5a edizione, quest'anno si terrà mercoledì 4 e giovedì 5 giugno all'Università degli.

