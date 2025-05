A Napoli arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali | multe da 83 euro

A Napoli arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali per migliorare la sicurezza stradale e garantire il rispetto delle regole, con multe da 83 euro per chi le attraversa in modo illecito. La decisione è stata annunciata durante la riunione di commissione trasporti, con dettagli sulle aree interessate e le modalità di controllo.

Simeone: "La decisione è stata assunta nella riunione di commissione trasporti con gli assessore Cosenza e De Iesu e il Comandante Ciro Esposito". Le strade dove saranno installate. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - A Napoli arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali: multe da 83 euro

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Napoli arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali: multe da 83 euro - A Napoli in arrivo le telecamere sulle corsie preferenziali. Le strisce gialle riservate al passaggio dei mezzi pubblici, come bus, filobus e taxi, ma che vengono, purtroppo, spesso occupate anche ... 🔗Scrive fanpage.it

Napoli, ecco i semafori intelligenti con le telecamere. Potranno multare chi passa col rosso - Addio traffico a Napoli ... con le telecamere, in grado di regolare la durata in base alle code e predisposte anche per fare le multe a chi passa col rosso o sulle corsie preferenziali destinate ... 🔗Segnala fanpage.it

Napoli 248 nuove telecamere. L'elenco delle strade dove saranno posizionate - A Napoli sono in arrivo 248 telecamere per la sicurezza. Un progetto partito l’anno scorso, grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Interno, che oggi sta arrivando a conclusione. 🔗Lo riporta ilmattino.it

Ztl di Napoli, arrivano le telecamere