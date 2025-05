A Monaco con l’Inter dopo l’addio mancato

Hakan Calhanoglu, nato a Mannheim e cresciuto tra Karlsruhe e Amburgo, è un talento turco-tedesco che ha fatto le sue esperienze nel calcio europeo, dall'inter alle esibizioni con il Bayer Leverkusen. Con un passato ricco di successi e un legame forte con la Germania, rappresenta perfettamente il connubio tra culture e passioni sportive.

La Germania la conosce bene. Hakan Calhanoglu è turco, ma tedesco di nascita. Ha visto il mondo per la prima volta in quel di Mannheim, il che gli permette di avere la doppia cittadinanza. Sulle sponde del Reno è cresciuto, uomo e calciatore, dall’intero settore giovanile fino ai sei anni di prima squadra. Karlsruhe, Amburgo, quindi il Bayer Leverkusen dal quale il Milan lo ha prelevato. Sta per tagliare il traguardo degli otto anni al di quà delle Alpi, dopo aver rischiato di fermarsi a sette. Poco meno di un anno fa il Bayern Monaco, proprio la squadra della città in cui si giocherà la finale di Champions League, ci ha fatto più di un pensierino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Monaco con l’Inter dopo l’addio mancato

Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!» - Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

A Monaco con l’Inter dopo l’addio mancato; Inzaghi-Inter, addio dopo la finale: è arrivato il via libera; Inzaghi, addio all'Inter per l'Al Hilal? L'indiscrezione dall'Arabia Saudita, cosa succede. La decisione dopo; SSC Tv: Simone Inzaghi saluta l'Inter: in Arabia Saudita per 50 milioni in due anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A Monaco con l’Inter dopo l’addio mancato - Un anno fa il “no“ alla corte del Bayern per proseguire nell’avventura in Italia. Il turco proverà ad alzare la coppa dalle grandi orecchie nel Paese in cui è nato. 🔗Da ilgiorno.it

Addio dopo finale Champions, la bomba Lautaro Martinez scuote l’Inter - 'Bomba' Lautaro Martinez nella settimana della finalissima di Champions League. L'indiscrezione e tutti i dettagli. 🔗Riporta calciomercato.it

Inter, la carica dei diciottomila. Nuovo esodo verso Monaco - Due anni dopo Istanbul un’altra sfida per vincere la Coppa. Biglietti polverizzati in ogni settore dello stadio ... 🔗Da ilgiorno.it

MOURINHO SPIEGA PERCHE' HA LASCIATO L'INTER DOPO IL TRIPLETE