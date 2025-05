A Milano inaugurato il nuovo centro ustioni dell' ospedale Niguarda | punto di riferimento anche in Europa

Milano celebra l'inaugurazione del nuovo centro ustioni presso l'Ospedale Niguarda, ora punto di riferimento anche in Europa per le cure specialistiche. Con 12 posti letto, tra cui cinque in terapia intensiva, il centro garantisce eccellenza e tempestivitĂ nel trattamento dei traumi gravi.

Inaugurato il nuovo centro ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano. Il centro ha 12 posti letto dedicati di cui cinque in terapia intensiva. Alla cerimonia di inaugurazione hanno parteicpato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e il direttore.

