A lezione con gli amici a 4 zampe | coinvolti più di 400 giovani alunni

Scopri come le lezioni con gli amici a quattro zampe stanno coinvolgendo oltre 400 giovani studenti, promuovendo una relazione più consapevole e matura tra persone e animali. In un’epoca in cui gli animali da compagnia assumono un ruolo sempre più centrale nella nostra vita, è fondamentale affrontare questa crescita culturale con responsabilità e rispetto.

Se è vero che gli animali da compagnia stanno assumendo un ruolo e una presenza sempre più forti nella nostra vita quotidiana, è altrettanto vero che occorre promuovere la consapevolezza di una relazione sempre più matura tra le persone e gli animali. Questa vera e propria crescita culturale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - A lezione con gli amici a 4 zampe: coinvolti più di 400 giovani alunni

