A La Feltrinelli | Lally Masia incontra i suoi lettori

Vieni a incontrare la scrittrice romagnola Lally Masia alla Feltrinelli di Latina sabato 31 maggio, a partire dalle 10, per scoprire dal vivo i suoi ultimi romanzi e ottenere una copia autografata del bestseller “Al di là della ragione”. Un'occasione unica per condividere la passione per la narrativa e conoscere da vicino l'autrice di grande talento.

Sabato 31 maggio, a partire dalle 10, la scrittrice romagnola Lally Masia sarà alla libreria La Feltrinelli di Latina per incontrare i lettori e fare il firmacopie del suo ultimo romanzo: “Al di là della ragione” - divenuto un vero e proprio successo editoriale - e del precedente “Specchiarsi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - A La Feltrinelli: Lally Masia incontra i suoi lettori

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Eros e mistero nel nuovo romanzo di Lally Masia - LALLY MASIA - AL DI LÀ DELLA RAGIONE (Leone Editore, pp. 223, 16 euro) Quando l'amore sfida segreti inattesi e il mistero si insinua tra le crepe del cuore e i dolore di un'assenza immotivata ... 🔗Si legge su ansa.it