A Helen Hunt il premio alla carriera al Taormina Film Festival

Helen Hunt riceverà il prestigioso premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025, riconoscendo il suo straordinario percorso nel cinema e in tv. L’attrice premio Oscar, nota per film come "Qualcosa è cambiato", "Twister" e "Cast Away", sarà protagonista dell’evento in programma dal 10 al 14 giugno.

L'attrice americana Helen Hunt riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025, la cui 71esima edizione è in programma dal 10 al 14 giugno. Premio Oscar per Qualcosa è cambiato del 1998, che le valse anche il Golden Globe, ha recitato anche in Twister e in Cast Away oltre che nella serie Innamorati pazzi in onda durante gli Anni 90. «È un onore darle il benvenuto», ha spiegato la direttrice artistica del festival Tiziana Rocca. «Con la sua eleganza, il suo talento poliedrico e la sua coerenza artistica, Helen incarna i valori che il nostro Festival vuole celebrare: passione, impegno e amore per la narrazione cinematografica.

