A Gaza famiglia distrutta da un raid l' appello dello zio del bimbo superstite | Per favore curatelo in Italia | Tajani | Pronti a portarlo qui se ci sono le condizioni

Un appello toccante proveniente da Ali Al-Najjar chiede aiuto urgente per il piccolo Adam, unico sopravvissuto a una tragedia a Gaza. La sua famiglia, distrutta da un raid, ha bisogno di cure specializzate in Italia, e esistono giĂ disponibilitĂ da parte di esponenti come Tajani di portarlo qui, se le condizioni permettono. Le sue condizioni disperate richiedono attenzione immediata per salvarlo.

"Il piccolo Adam è in condizioni disperate e ha bisogno di esami e di assistenza accurata, che l'ospedale Nasser di Khan Younis non può dargli. Aiutate l'unico superstite dei dieci fratellini morti sotto le bombe israeliane", afferma Ali Al-Najjar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Gaza famiglia distrutta da un raid, l'appello dello zio del bimbo superstite: "Per favore curatelo in Italia" | Tajani: "Pronti a portarlo qui, se ci sono le condizioni"

