A fuoco l’ex stabilimento della Mira Lanza | incendiata montagna di rifiuti nel quartiere Marconi

Un incendio si è sviluppato questa mattina presso l'ex stabilimento Mira Lanza nel quartiere Marconi, interessando una pila di rifiuti ammassata nell'area. La nube di fumo si estende sopra il quartiere, ma fortunatamente al momento non si registrano feriti.

