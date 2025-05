A Falerna il dottore non si presenta alla Guardia medica Franco Porco morto in piazza dopo un malore

Un tragico episodio si è verificato a Falerna, dove il dottore non si è presentato alla guardia medica, portando alla morte di Franco Porco, colto da malore. L'Asp di Catanzaro ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda.

Non trova nessun dottore alla guardia medica e muore poco dopo in piazza a Falerna: "Inaudita gravità" - Un tragico episodio ha scosso Falerna, in provincia di Catanzaro, dove un uomo è deceduto in piazza dopo aver cercato invano assistenza presso la guardia medica.

