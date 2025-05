A Faenza si celebra il centenario del Dopolavoro Ferroviario | libro musica e visite per celebrare questo traguardo

A Faenza, si celebra il centenario del Dopolavoro Ferroviario con un evento ricco di cultura, musica e visite guidate, promuovendo la storia e le tradizioni di questa importante istituzione. Organizzato dall’associazione Dopolavoro Ferroviario Ravenna-Faenza, in collaborazione con l’ANF e con il patrocinio di enti locali, l’evento offre un’occasione unica per conoscere il passato e il presente del movimento ferroviario.

L’associazione Dopolavoro Ferroviario Ravenna-Faenza, unitamente alla Associazione Nazionale e con il patrocinio della Provincia di Ravenna e del Comune di Faenza, in occasione dei 100 anni di fondazione del Dlf, promuove venerdì  alle 10.30 nella sede del Dlf, in Via Santa Maria dell’Angelo 24 a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it