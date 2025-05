A ' Converging Skills' 2025 vince la salute

Il 28 maggio, durante l'evento Converging Skills 2025, la salute ha brillato al centro dell'attenzione. Due start-up innovative hanno ricevuto 20mila euro in servizi per dare vita a progetti all'avanguardia nella ricerca e nel benessere. Questo riconoscimento non solo sostiene idee promettenti, ma segna anche un passo verso un futuro in cui la salute è protagonista. In un'epoca in cui il benessere è diventato una priorità , queste iniziative sono un faro di speranza e innovazione.

Convergin Skills quest'anno ha premiato due start up con progetti che hanno al centro ricerca e salute. I due team si sono così aggiudicati 20mila euro in servizi per trasformare il proprio progetto in impresa. La proclamazione è avvenuta il 28 maggio, al termine della due giorni dell'Università .

Converging Skills 2025 si conferma come piattaforma di eccellenza per l'innovazione nella salute, premiando due startup con progetti focalizzati su ricerca e benessere.

