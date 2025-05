A Codifiume successo per le Olimpiadi

A Santa Maria Codifiume, la quarantesima edizione delle Olimpiadi dei Ragazzi ha dimostrato la forza dello sport e della comunità locale, coinvolgendo 230 volontari in tre intensi giorni di competizioni. Un evento che ha unito giovani e adulti, evidenziando come lo sport possa essere un motore di crescita, condivisione e spirito di squadra.

La forza dello sport, la forza di una comunità, quella di Santa Maria Codifiume, che ha ospitato la quarantesima edizione delle Olimpiadi dei ragazzi, mettendo in campo 230 volontari per tre giorni di gare. "Le miniolimpiadi sono sport, e condivisione: di tempo, di obiettivi, di impegno – è il commento del sindaco di Argenta, Andrea Baldini – I risultati vengono in secondo piano, anzi, i risultati sono i mesi di allenamenti che precedono la manifestazione, le nostre squadre agguerrite, i sorrisi dei volontari e degli atleti, ma anche le lacrime se capitano, le tantissime bandiere che alziamo in questi giorni e questa lunga storia che è arrivata a compiere 40 anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Codifiume successo per le Olimpiadi

