A Cesa le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Il Comune di Cesa si appresta a celebrare il 79° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, con una mattinata dedicata a eventi istituzionali e momenti di condivisione con la comunità, in particolare i giovani. L’appuntamento è per lunedì 2 giugno 2025 alle 10:30 presso l’Aula Consiliare di piazza De, per un’occasione di riflessione e festa democratica.

Il Comune di Cesa si prepara a celebrare il 79° Anniversario della Festa della Repubblica Italiana con una mattinata ricca di eventi, momenti istituzionali e coinvolgimento dei cittadini, in particolare dei più giovani. Lunedì 2 giugno 2025, alle 10,30 presso l'Aula Consiliare di piazza De.

