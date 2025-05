A Capriglia Irpina il congresso cittadino di Fratelli d' Italia

Il 31 maggio 2025, a Capriglia Irpina, si terrà il Congresso Cittadino di Fratelli d'Italia, un importante momento di confronto e confronto politico per i tesserati locali. L’evento, organizzato presso la Sala Consiliare di Piazza Municipio, rappresenta un'occasione fondamentale per rafforzare i valori e gli impegni del partito nella comunità.

Sabato 31 maggio 2025 alle ore 17.30 si celebrerà il Congresso Cittadino di Fratelli d'Italia - Capriglia Irpina, presso la Sala Consiliare sita in Piazza Municipio, 1 - Capriglia Irpina (Av). Sono invitati a partecipare tutti i tesserati dell’anno 2024 aderenti al circolo di Capriglia Irpina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - A Capriglia Irpina il congresso cittadino di Fratelli d'Italia

