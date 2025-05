A bordo di Nave Trieste ammiraglia del gruppo anfibio 100% italiana

Scopri Nave Trieste, l'ammiraglia del gruppo anfibio 100% Made in Italy e la più grande unità mai costruita dalla cantieristica nazionale. Questa nave anfibia multiruolo, progettata per un basso impatto ambientale, rappresenta il fiore all'occhiello della Marina Militare italiana, pronta a operare in diverse situazioni e garantire sicurezza e innovazione.

Capo Teulada, 29 mag. (askanews) - E' il fiore all'occhiello della Marina Militare, l'ultimo arrivo; la più grande unità mai costruita dalla cantieristica nazionale, 100% Made in Italy. Benvenuti a bordo di Nave Trieste, nave anfibia multiruolo, progettata per un basso impatto ambientale e in grado di operare in differenti situazioni. Askanews è salita a bordo dell'ammiraglia del gruppo anfibio italiano, che ha ospitato la maxi-esercitazione Joint Stars 2025 al largo delle coste della Sardegna. Consegnata il 7 dicembre 2024, è ora in fase di prova; solamente dopo avverrà la consegna della bandiera da combattimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A bordo di Nave Trieste, ammiraglia del gruppo anfibio 100% italiana

Malattie rare, Aisla a bordo nave Vespucci: per una cura come rotta comune - A bordo dell'Amerigo Vespucci, Aisla ha tracciato una rotta comune nella lotta contro le malattie rare. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bordo Nave Trieste Ammiraglia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A bordo di Nave Trieste, ammiraglia del gruppo anfibio 100% italiana - Capo Teulada, 29 mag. (askanews) – E’ il fiore all’occhiello della Marina Militare, l’ultimo arrivo; la più grande unità mai costruita dalla cantieristica nazionale, 100% Made in Italy. Benvenuti a bo ... 🔗Lo riporta askanews.it

Nave Trieste, varata l'ammiraglia della Marina militare: elicotteri a bordo - Varata l'ammiraglia della Marina militare: la nave Trieste, un gigante del mare, ha avuto come madrina la figlia Laura del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Presenti alla a ... 🔗Da ilmessaggero.it

Viaggio a bordo della Trieste, colosso del mare ormeggiata a Taranto - A bordo del Trieste è presente un completo ospedale ... Il Trieste sarà di base a Taranto, come nave ammiraglia della Terza Divisione di Brindisi. 🔗Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it