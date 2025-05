A Bogliasco è tempo di Belli fritti | spritz frittini e musica in spiaggia per salutare la nuova stagione

Vivi l'arrivo dell'estate a Bogliasco con "Belli Fritti", la festa sulla spiaggia che il 31 maggio inaugura la stagione estiva con fritti gustosi, spritz rinfrescanti e tanta musica per ballare fino al tramonto. Un'occasione imperdibile per salutare la nuova stagione in un’atmosfera festosa e coinvolgente tra spiaggia e divertimento.

