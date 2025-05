A Bergamo ci sono due auto ogni tre abitanti

A Bergamo, ci sono due auto ogni tre abitanti, riflettendo una realtà simile alla media italiana, anche se molto distante da quella europea. Secondo gli esperti, il modo di muoversi basato sui mezzi privati non è più sostenibile, dato che nelle ore di punta circolano solo il 10-12% dei veicoli, mentre gli altri rimangono parcheggiati.

In linea con la media italiana, mentre quella europea è di 56 vetture ogni 100 persone. L’esperto: «Il modello di mobilità occidentale costruito sul mezzo privato non funziona più». Il paradosso: nelle ore di punta circola solo il 10-12% dei veicoli, gli altri sono parcheggiati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo ci sono due auto ogni tre abitanti

Bergamo, il Comune contro l’omofobia: “Contrastare ogni discriminazione” - Bergamo si impegna attivamente nella lotta contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione. In occasione della Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia del 17 maggio, il Comune promuove diverse iniziative per sensibilizzare la comunità e affermare i diritti di tutti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Sono Due Auto Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Altre due auto bruciate di notte a Pontirolo Nuovo: sono già 9 i casi in un anno e mezzo; Merate. Incidente tra due auto in via Bergamo; Saronno: scontro tra auto in via Bergamo nella notte, soccorso bimbo di 4 anni; Merate: scontro tra due auto alla rotatoria di via Bergamo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Merate. Incidente tra due auto in via Bergamo - Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, giovedì. Due persone sono finite all’ospedale MERATE – Un incidente stradale ha coinvolto due auto nel pomeriggio di oggi a Merate. L’incidente si è ... 🔗Come scrive msn.com

Bergamo, due giovani sorpresi a rubare nelle auto parcheggiate: “Avevamo fame e freddo” - Bergamo, 31 gennaio 2025 – A ... Qualcuno stava armeggiando vicino a delle auto parcheggiate. È mercoledì notte. Effettivamente due ladri con un martelletto rosso rubato su un autobus ... 🔗Si legge su ilgiorno.it

Altre due auto bruciate di notte a Pontirolo Nuovo: sono già 9 i casi in un anno e mezzo - A dare l’allarme sono stati i residenti, svegliati dal fragore delle fiamme, piuttosto alte. Le due auto – un’Audi e una Peugeot, entrambe ad alimentazione termica – sono andate ... 🔗Da ecodibergamo.it