A 675 anni dalla morte il Friuli celebra Bertrando di Saint Geniès | tre giorni di eventi tra storia cultura e identità

A 675 anni dalla sua tragica scomparsa, avvenuta il 6 giugno 1350 a San Giorgio della Richinvelda per mano di una congiura ordita da alcuni nobili friulani, il Friuli rende omaggio a uno dei suoi personaggi più amati e rappresentativi: il patriarca Bertrando di Saint Geniès. Dal 6 all’8 giugno 2025, tra Martignacco, San Giorgio della Richinvelda e Udine, si terranno una serie di eventi commemorativi riuniti nel cartellone “In memoria di Bertrando”. La rassegna, promossa dai Comuni di Martignacco e San Giorgio della Richinvelda con il Fogolâr Civic di Udine e in collaborazione con l’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, è stata presentata nella sede udinese della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla presenza del presidente dell’ARLeF Eros Cisilino, del sindaco di Martignacco Mauro Delendi e del sindaco di San Giorgio della Richinvelda Michele Leon. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it