A 40’anni dall’Heysel | il ricordo e la battaglia per le vittime

A 40 anni dall tragedia dell'Heysel, il ricordo delle vittime e la lotta per mantenere viva la memoria rimangono un importante monito civile. Ricordare quella tragedia è fondamentale per onorare le vittime e promuovere la sicurezza negli eventi sportivi futuri.

Il ricordo e la battaglia per la memoria Il 29 maggio 1985, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles si trasformò in una tragedia: 39 morti, di cui 32 italiani, e oltre 600 feriti, schiacciati nella calca provocata dagli hooligan inglesi