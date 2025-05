A 40 anni dalla tragedia dell’Heysel

Celebrando i 40 anni dalla tragedia dell'Heysel, questa giornata di commemorazione si svolge alla Continassa e in piazzetta, onorando le vittime di quella drammatica tragedia. Il sindaco Stefano Lo Russo, insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e alle autorità cittadine, rendono omaggio alla memoria degli ingiustamente scomparsi.

Commemorazione alla Continassa e in piazzetta Vittime dello stadio Heysel Oggi il sindaco Stefano Lo Russo ha partecipato insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio alla commemorazione per i 40 anni dalla tragedia dell'Heysel. Con loro gli assessori allo Sport e alla Cultura della Città Domenico Carretta e Rosanna Purchia e quella regionale Marina

