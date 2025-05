A 10 anni dall’avvio delle ricerche dell’Università di Parma tornerà alla luce la Villa di Teoderico a Galeata

A dieci anni dall’inizio delle ricerche, torna alla luce la Villa di Teoderico a Galeata durante l’attuale campagna archeologica dell’Università di Parma, sotto la guida di Alessia Morigi. Questa importante scoperta promette di rivelare nuovi dettagli sulla storia e la vita dell’epoca tardoantica nell’area.

È in corso l'annuale missione archeologica dell'Università di Parma alla Villa di Teoderico a Galeata sotto la direzione e la responsabilità scientifica di Alessia Morigi, docente di Archeologia classica dell'Ateneo. La campagna di scavo 2025, a 10 anni dall'avvio delle ricerche.

