40 anni fa la tragedia dell’Heysel

Sono passati 40 anni dalla tragedia dell'Heysel, che a Bruxelles, in Belgio, il 29 maggio 1985 costò la vita a 39 tifosi prima della finale dell'allora Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool, partita che quella sera si giocò ugualmente. Gli hooligans inglesi invasero la curva dei tifosi della Juventus, prima dell'inizio della partita tra il Liverpool e la formazione italiana: oltre 400 tifosi rimasero feriti, ma 39 persone, di cui ben 32 italiane, persero la vita in quella maledetta notte di 40 anni fa. La carica degli inglesi verso la rete di protezione che li divideva dai tifosi juventini portò questi ultimi ad ammassarsi, per paura, contro il muro opposto, che purtroppo crollò per il troppo peso: fu una carneficina, in quella che doveva essere una serata di festa per una partita di calcio.