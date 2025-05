4 su 10 hanno un animale in casa ma cresce la spesa per mantenerli | il Rapporto Eurispes 2025 sull’Italia e i pet

Nel 2025, il rapporto Eurispes rivela che 4 italiani su 10 condividono la propria casa con un animale domestico, con un incremento della spesa dedicata alla loro cura. Tuttavia, cresce anche il numero di famiglie che sono costrette a rinunciare ai propri pet a causa dei crescenti costi di mantenimento.

Il Rapporto Italia dell'Eurispes mostra come nel 2025 gli italiani siano ancora più attenti ai loro animali. Cresce la presenza di cani e gatti nelle case, e anche la spesa per il loro mantenimento. Quasi uno su dieci ha dichiarato di aver dovuto dare via il proprio animale domestico a causa delle spese. La maggioranza degli intervistati si dichiara contraria alla vivisezione.

