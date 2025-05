4 di sera Cappellini | Il governo moltiplica i reati rosicata in tv

Il governo ha appena dato il via libera a un decreto sicurezza che moltiplica i reati e introduce nuove aggravanti. Con 14 nuovi reati e 39 articoli, questa mossa riflette una crescente tensione sociale e politica. In un periodo in cui la sicurezza è al centro del dibattito nazionale, il clima si fa rovente. Sarà interessante scoprire come questo provvedimento influenzerà le dinamiche quotidiane degli italiani. Rimanete sintonizzati!

Primo via libera di Montecitorio - dopo una seduta fiume in notturna - al decreto sicurezza, che passa all'esame di palazzo Madama. Sono in tutto 14 i nuovi reati che vengono introdotti e 9 le aggravanti aggiuntive. In 39 articoli il decreto sicurezza, che ha sostituito il ddl approvato in prima lettura alla Camera e poi 'arenatosi' al Senato anche a seguito dei rilievi sollevati dal Colle, riscrive diversi articoli del codice penale e di procedura penale, prevedendo nuovi reati che spaziano dalla resistenza passiva alla ribattezzata dalle opposizioni 'norma anti Gandhi', fino alla stretta sulla cannabis light, a un nuovo regime per le detenute madri e alle cosiddette norme 'anti No-Tav e anti No-Ponte'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di sera, Cappellini: "Il governo moltiplica i reati", rosicata in tv

Decreto sicurezza, il Csm: “I nuovi reati peseranno sul sistema. Finora il governo ha depenalizzato solo l’abuso d’ufficio”

Il decreto sicurezza presenta importanti novità nel panorama penale, introducendo nuovi reati che influenzeranno significativamente il sistema giudiziario.