3DRAP porta San Guglielmo nel futuro | il capolavoro del XII secolo rinasce grazie alla tecnologia

Il 3drap Porta San Guglielmo, iconico capolavoro del XII secolo, torna a vivere grazie alle innovazioni tecnologiche di 3DRap Factory, azienda irpina leader nella produzione di componenti personalizzati senza stampi. In collaborazione con istituzioni culturali come l’Associazione Irpinia 7x, l’Abbazia del Goleto e l’Accademia di Belle Arti di Napoli, rinasce un patrimonio storico attraverso le moderne frontiere della tecnologia 3D.

Un capolavoro del XII secolo rinasce grazie alla tecnologia. L'azienda irpina 3DRap Factory, specializzata in produzione di componenti personalizzati in PLASTICA e GOMMA senza stampi, in collaborazione con l'Associazione Irpinia 7x, l'Abbazia del Goleto, l'Accademia di Belle Arti di Napoli.

