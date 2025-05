27^ sagra della pastasciutta alla Fratta | il programma

Scopri il ricco programma della 27ª Sagra della Pastasciutta alla Fratta, un evento imperdibile dedicato agli amanti della buona tavola e dei sapori tradizionali. Un’occasione unica per gustare piatti deliziosi e vivere l’atmosfera festosa, celebrando la pasta come rito di convivialità e tradizione.

Con La Sagra della Pastasciutta arriva l’apoteosi dei sapori. La pasta è un rito che l’Associazione Sportiva Fratta S. Caterina celebra da anni alla vigilia dell’estate. C’è una risposta per tutti i palati: per i fedelissimi della tradizione l’intramontabile sugo di coniglio. per chi ha un po’. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it