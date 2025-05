2 Giugno 2025 musei e parchi archeologici statali Gratis per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente in tutta Italia, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale del nostro Paese. Un’ottima occasione per immergersi nella storia e nella bellezza delle meraviglie italiane, promossa dal Ministero della Cultura.

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno 2025, l’ingresso a musei, aree archeologiche e luoghi della cultura statali sarà gratuito in tutta Italia. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, celebra uno dei momenti più significativi della storia del nostro Paese, offrendo a tutti la possibilità di scoprire e riscoprire il patrimonio artistico e culturale nazionale. La gratuità si applica a tutti i luoghi statali della cultura: dai grandi musei come gli Uffizi di Firenze, il Colosseo e il Foro Romano a Roma, la Reggia di Caserta, fino a siti meno conosciuti ma altrettanto affascinanti, come i parchi archeologici, le gallerie e i musei regionali. 🔗 Leggi su Funweek.it

