17enne senza patente investe un carabiniere a Palermo e tenta la fuga | l' inseguimento e l' arresto

Un 17enne di Bagheria ha investito un carabiniere durante un controllo a Palermo, tentando successivamente la fuga. L'inseguimento si è concluso con l'arresto del giovane per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio che desta preoccupazione per la sicurezza e il comportamento dei minorenni in città.

Un 17enne di Bagheria arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver investito un carabiniere durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 17enne senza patente investe un carabiniere a Palermo e tenta la fuga: l'inseguimento e l'arresto

