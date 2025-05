17 Ricercatori Italiani Premiati al Congresso ASCO 2025 per la Ricerca Oncologica

A febbraio 2025, 17 ricercatori italiani si sono distinti e premiati al Congresso ASCO, evento di riferimento mondiale nella ricerca e cura oncologica. Questi eccezionali professionisti sono protagonisti nell’innovazione e nel progresso della lotta ai tumori, rafforzando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale.

Sono in totale 17 i ricercatori italiani sul podio, che saranno premiati al maggiore congresso di oncologia a livello mondiale, che prende il via da domani a Chicago. E' il congresso dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) ed i 17 ricercatori italiani - 8 dei quali lavorano in strutture ed università sul territorio nazionale, mentre altri 9 lavorano attualmente all'estero - riceveranno il prestigioso premio Conquer Cancer Foundation Merit Award per i loro lavori, giudicati di "elevato interesse ed innovatività " per le ricadute potenziali sui pazienti.

