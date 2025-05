12 concorrenti alle prese con un trekking estremo nella giungla della malesia alla conduzione fabio caressa

Stasera alle 21.15 su Sky Uno e Tv8, debutta "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", un nuovo emozionante programma condotto da Fabio Caressa. Dieci due concorrenti si sfidano in un trekking estremo nella giungla della Malesia, tra prove di strategia, tentazioni e sfide sociali, in un format che unisce reality, esperimento sociale e game.

Q uesta sera alle 21.15 su Sky Uno e Tv8 va in onda la prima puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, nuovo programma a metà fra reality, esperimento sociale e strategy game prodotto da Sky. Al timone c'è il telecronista sportivo Fabio Caressa, al debutto come conduttore di programmi d'intrattenimento. Lo show ha per protagonisti 12 concorrenti che devono sopravvivere nella giungla della Malesia con solo il minimo indispensabile.