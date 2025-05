1000 Miglia 2025 tutte le informazioni | percorso orari e programma completo

Scopri tutte le informazioni sulla 1000 Miglia 2025, con il percorso, gli orari e il programma completo di questa iconica corsa storica. Dal 17 al 21 giugno, rivivi la magia delle gare leggendaria dell'anteguerra in un tracciato a otto che celebra la tradizione di questa eccellenza automobilistica.

La corsa più bella del mondo sta per tornare. La 1000 Miglia 2025 si correrà dal 17 al 21 giugno, confermando per il terzo anno consecutivo il format di 5 giornate e ricalcherà le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato "a otto" come quello delle prime 12 edizioni della 1000. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it