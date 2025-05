Zuffa tra ragazzi e fuggi fuggi Diciottenne pizzicato con un coltello nello zaino

Lunedì mattina, una zuffa tra ragazzi in viale Repubblica a Crema ha attirato l'attenzione dei carabinieri, intervenuti grazie a segnalazioni da parte di testimoni. Durante le ricerche, le forze dell'ordine hanno scoperto un diciottenne con un coltello nel suo zaino, sottolineando la gravità della situazione.

Zuffa tra un gruppo di giovani lunedì attorno alle 10.30 in viale Repubblica a Crema con i carabinieri che, grazie ad alcuni testimoni oculari, hanno trovato, poco distante, in piazza Marconi, alcuni litiganti che non avevano ancora fatto perdere le proprie tracce. Mentre li stavano identificando, uno di loro ha preso lo zaino e ha estratto un coltello che ha consegnato ai carabinieri. Il ragazzo, 18 anni, è stato denunciato per porto abusivo di arma. Altro coltello, lunedì sera, trovato a Cremona in possesso di un 57enne. L’uomo, in auto, stava parlando con altre due persone quando è stato identificato e nella vettura è stato trovato un coltello da cucina lungo 32 centimetri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zuffa tra ragazzi e fuggi fuggi. Diciottenne pizzicato con un coltello nello zaino

