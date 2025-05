Zucchero | nuova edizione per Spirito DiVino nel trentennale dell’album

In occasione del trentennale dell'album "Spirito DiVino", Zucchero "Sugar" Fornaciari celebra il suo capolavoro con un'edizione speciale, disponibile dal 20 giugno. Rivivi le emozioni di uno dei suoi lavori più iconici attraverso "Spirito Divino 30th Anniversary", disponibile sia in formato fisico che digitale. Un omaggio imperdibile a un pezzo della storia della musica italiana.

REGGIO EMILIA – “Spirito DiVino”, uno degli album di maggior successo della carriera di Zucchero “Sugar” Fornaciari, rivive dopo 30 anni in un’edizione speciale: dal 20 giugno sarà disponibile in fisico e in digitale “Spirito Divino 30th Anniversary”. Esattamente 30 anni dopo l’uscita originale del disco, è attivo il preorder. Per celebrare questo importante anniversario, il disco esce in digitale e in diverse versioni fisiche: in vinile crystal in doppio LP e in doppio CD in formato digipack con l’album originale e un secondo disco con i brani in inglese e in spagnolo. Inoltre, l’album esce in uno speciale Box Deluxe numerato a tiratura limitata, che contiene il doppio LP e il doppio CD, un vinile 7” con 2 remix inediti di “X Colpa Di Chi?”, un book fotografico esclusivo di 16 pagine in formato 30×30 cm e un set di sottobicchieri personalizzati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it