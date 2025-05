zone calde carabinieri in forze ancora l operazione alto impatto

Nell’ambito dell’operazione "Alto Impatto", i carabinieri intensificano i controlli nelle aree più critiche della stazione ferroviaria e del parco Miralfiore. Le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia serie di verifiche, estendendo la loro presenza anche in piazzale Falcone e Borsellino, per garantire la sicurezza e contrastare eventuali situazioni di degrado.

Si intensificano i controlli, da parte dei carabinieri, nelle zone 'più calde' della stazione ferroviaria e del parco Miralfiore. Ieri, per i militari, è stata una lunga giornata di controlli che si è estesa in tutto il perimetro che comprende anche piazzale Falcone e Borsellino e la stazione degli autobus. Almeno sette erano i mezzi dei carabinieri che ieri mattina si sono dati appuntamento davanti al parco vicino alla stazione e che, in alcune ore di lavoro, hanno controllato diverse persone. L'attività di adesso segue gli arresti, almeno tre, fatti dai carabinieri del Battaglione Toscana arrivati in rinforzo due settimane fa per il controllo delle zone di spaccio...