Zendaya e Tom Holland si sposano | è ufficiale

Zendaya e Tom Holland hanno ufficialmente deciso di sposarsi! L’attore ha fatto la proposta durante le festività natalizie, in un momento intimo, coronato da un prezioso anello. Tuttavia, i fan dovranno pazientare, poiché il matrimonio non avverrà subito, a causa dei numerosi impegni professionali dei due talentuosi artisti. Scopri di più dettagli su questo romantico annuncio!

L'attore avrebbe fatto la proposta alla sua dolce metà durante le feste di Natale in totale intimità. La promessa, suggellata da un prezioso anello, non sarà seguita immediatamente dal matrimonio per diversi impegni lavorativi