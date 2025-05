Zelensky propone trilaterale con Trump e Putin Berlino discute sanzioni e droni in Russia

Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro trilaterale con Donald Trump e Vladimir Putin, suggerendo che un confronto diretto possa accelerare i progressi verso una risoluzione pacifica. Nel frattempo, Berlino sta esaminando nuove sanzioni e l‚Äôinvio di droni in Russia, evidenziando le crescenti tensioni geopolitiche e la necessit√† di dialogo in un contesto internazionale sempre pi√Ļ complesso.

Volodymyr Zelensky ha avanzato l'ipotesi di un incontro in formato trilaterale con i corrispettivi leader di Stati Uniti e Russia. Durante una conferenza stampa, ha espresso la sua disponibilità per un meeting che coinvolga anche Donald Trump e Vladimir Putin, ritenendolo un passo utile per accelerare i negoziati di pace relativi al conflitto in Ucraina.

