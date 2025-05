Zelensky da Merz tra sostegno a Kiev e sforzi per cessate il fuoco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, in un contesto di forte sostegno tedesco a Kiev nella lotta contro la Russia. Merz ha annunciato la revoca dei limiti sulle armi a lunga gittata per l'Ucraina, sottolineando l'importanza di bilanciare il supporto militare con gli sforzi per un possibile cessate il fuoco.

Berlino, 28 mag. (askanews) - Il presidente ucraino incontra a Berlino il cancelliere tedesco, il giorno dopo che Friedrich Merz ha ribadito il suo forte sostegno a Kiev nella sua guerra contro la Russia e ha annunciato la revoca dei limiti sulle armi a lunga gittata destinate agli ucraini. Volodymyr Zelensky, con indosso un abito nero invece della divisa militare, è stato ricevuto con gli onori militari presso la cancelleria, durante una visita sotto massima sicurezza. La visita è incentrata sul sostegno tedesco all'Ucraina e sugli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco con la Russia, ha spiegato poche ore prima dell'incontro il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky da Merz, tra sostegno a Kiev e sforzi per cessate il fuoco

Cosa riportano altre fonti

