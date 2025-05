Zelensky apre a un trilaterale con Trump e Putin per discutere di pace Ma Mosca prende tempo | Prima del summit è necessario un accordo tra le delegazioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro trilaterale con Donald Trump e Vladimir Putin per discutere della pace in Ucraina. Tuttavia, Mosca sembra approcciare la questione con cautela, richiedendo un accordo preliminare tra le delegazioni. Nel frattempo, i media statunitensi segnalano che Trump stia perdendo la pazienza nei confronti di Putin, considerato sempre più instabile e incapace di mettere fine al conflitto.

I media statunitensi sono pronti a giurare che Donald Trump abbia ormai perso la pazienza con Vladimir Putin, ritenuto “impazzito”, e sia sempre più convinto dell’impossibilità di chiudere la guerra in Ucraina. Così il tycoon, secondo quanto riporta Politico, sarebbe ancora combattuto tra l’annuncio di nuove sanzioni contro la Russia oppure il disimpegno definitivo da un conflitto “che non sente suo”. A rivelarlo al quotidiano americano sono alcune fonti dell’amministrazione statunitense, secondo cui la partita si deciderà “entro i prossimi due mesi”, quando l’inquilino della Casa Bianca dovrà scegliere se aumentare la pressione su Mosca – adottando dazi e sanzioni – oppure sfilarsi definitivamente dal conflitto, così da non penalizzare le aziende americane che vedono nella Russia un mercato irrinunciabile... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Zelensky apre a un trilaterale con Trump e Putin per discutere di pace. Ma Mosca prende tempo: “Prima del summit è necessario un accordo tra le delegazioni”

