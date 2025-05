Zelensky a Berlino l’incontro con Merz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in visita a Berlino, dove ha incontrato il cancelliere Friedrich Merz. L'incontro si concentra sul rafforzamento del sostegno della Germania all'Ucraina e sulle iniziative diplomatiche per un possibile cessate il fuoco tra Kiev e Mosca, accompagnato da incontri con rappresentanti di altre istituzioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino e ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La visita si concentrerà sul sostegno della Germania all’Ucraina e sugli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. A seguire entrambi vedranno i rappresentanti di aziende tedesche. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà il presidente Frank-Walter Steinmeier per colloqui a Palazzo Bellevue. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zelensky a Berlino, l’incontro con Merz

Cosa riportano altre fonti

Oggi incontro Merz-Zelensky a Berlino; Attesa per l'incontro a Berlino tra Merz e Zelensky. I due leader parleranno anche del cessate il fuoco; Tutte le svolte di Merz su Ucraina e Israele; Zelensky a Berlino, faccia a faccia con Merz e Steinmeier. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oggi incontro Merz-Zelensky a Berlino - Nel pomeriggio il leader ucraino vedrà anche il presidente tedesco Steinmeier, 'Mosca schiera 50.000 soldati al fronte di Sumy' (ANSA) ... 🔗Secondo ansa.it

Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontro a tre con Trump e Putin” - Proseguono con difficoltà i tentativi della diplomazia internazionale di giungere a un accordo per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Il presidente ... 🔗Da lapresse.it

Ucraina, Zelensky: “Mosca ha inviato 50mila uomini verso Sumy per una nuova offensiva”. Oggi vede Merz a Berlino - Mosca sta concentrando oltre 50mila soldati vicino alla regione ucraina di Sumy in vista di una possibile offensiva contro questa fascia di territorio di frontiera dove Mosca afferma di voler creare u ... 🔗Come scrive ilfattoquotidiano.it

Russia-Ukraine War LIVE: Russia Captures 4 Villages; Zelensky to Launch Long-Range Missiles