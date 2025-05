Zanzara nel pane in una mensa comunale l' ente ha eseguito subito i controlli | Partita una contestazione

Un episodio inquietante ha scosso una mensa scolastica comunale di Pescara, dove è stata rinvenuta una zanzara in una confezione di pane. In seguito alla segnalazione, il Comune ha prontamente attivato controlli e avviato una contestazione. Il direttore dell’esecuzione del contratto, Smeraldo Ferri Franchini, ha assicurato un intervento immediato per garantire la sicurezza alimentare.

Sono partiti subito dopo la segnalazione i controlli per la zanzara trovata in una confezione di pane in una mensa scolastica comunale. Lo ha fatto sapere il Comune di Pescara: "Nelle primissime ore della mattina, il direttore dell'esecuzione del contratto, Smeraldo Ferri Franchini, ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Zanzara nel pane in una mensa comunale, l'ente ha eseguito subito i controlli: "Partita una contestazione"

A Pescara, zanzara nel pane servito a scuola: il Comune avvia controlli urgenti sul fornitore - Un episodio inquietante a Pescara: una zanzara è stata trovata in un pane monoporzione servito nelle scuole. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Pescara: zanzara nel pane della mensa, via ai controlli del Comune - Dopo la segnalazione di una zanzara in una confezione di pane servito in una mensa scolastica, il Comune di Pescara ha attivato immediati controlli ... 🔗Scrive rete8.it

Zanzara nel pane destinato alle scuole: il Comune di Pescara avvia controlli e contesta la Rti - Pescara. L’Amministrazione comunale di Pescara ha disposto controlli immediati in seguito alla segnalazione della presenza di una zanzara all’interno di ... 🔗Segnala abruzzolive.it

PESCARA: ZANZARA NEL PANE SERVITO A SCUOLA, SCATTANO CONTROLLI DEL COMUNE - PESCARA – Una zanzara all’interno di una confezione di pane monoporzione destinata alla refezione scolastica ha fatto scattare, nelle ultime ore, una serie di controlli urgenti da parte del Comune di ... 🔗Lo riporta abruzzoweb.it

Mensa, pane e olio ai bimbi morosi - Agorà 10/11/2017