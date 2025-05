Zaniolo | “Vi dico cosa è successo nello spogliatoio della Roma mi hanno provocato” Cosa rischia

Nicolò Zaniolo si trova al centro di una controversia dopo un acceso post partita della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, in cui due compagni di squadra sono stati ricoverati in ospedale. L'episodio ha sollevato interrogativi sulle dinamiche interne nello spogliatoio giallorosso e sulle possibili conseguenze per il centrocampista, che potrebbe affrontare un lungo stop. Scopriamo i dettagli della situazione.

Nicolò Zaniolo è stato coinvolto in una vicenda spinosa. Il centrocampista sarebbe stato protagonista di un vivace post della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. Due calciatori giallorossi sono finiti in ospedale. Zaniolo rischia un lungo stop...

